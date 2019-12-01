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На первом этапе — минус 500 человек: Нефедов рассказал, как будут "чистить" таможню
В связи с реформированием Государственной фискальной службы и официальным запуском Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру. Об этом заявил глава ведомства Максим Нефедов.
По его словам, из 26 таможен создано 16 структур и с начала декабря они должны заработать.
По мнению главного таможенника, в связи с этим в очень многих регионах Украины удастся обезглавить схемы контрабанды.
«Но очень важный следующий шаг — нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую же историю», — сказал Нефедов в эфире «Украинского Радио».
Он также отметил, что с конца декабря начинаются конкурсы в новую Гостаможслужбу. А со следующего года стартует программа поднятия зарплаты таможенникам.
Нефедов считает, что нужно обновить руководящий состав ведомства. Он заявил, что не верит людям, которые 20 лет создавали систему, которая погрязла в коррупции. Нужно привлекать к работе молодых с новыми идеями и видением.
«Поэтому обновления кадров — это очень важная составляющая реформы. Без освобождения как минимум полтысячи старых кадров, запятнавших себя, двигаться вперед, это честно говоря, имитация реформы. Имитировать реформу я точно не буду», — уточнил главный таможенник.
Напомним, в ночь 26 ноября в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль семьи исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Ранее в Черноморске подожгли иномарку заместителя начальника таможенного поста, припаркованную на автостоянке. Глава таможни Максим Нефедов считает, что причастными могут быть как «контрабандисты в США», так и некоторые отдельные сотрудники таможни, которых «обидели борьбой со схемами».
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