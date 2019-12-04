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Происшествия

Таинственная гибель Дениса Чаленко в Прилуках: раскрыты детали экспертизы

18:33 4 декабря 2019 319
Денис Чаленко
Инф. «ФАКТОВ»

Опровергнута версия, что подростка Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области сбил поезд. Также на его теле не найдено травм от ударов руками или ногами. Об этом сообщает Суспільне.ua.

«Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижимании поезда», — сказал на брифинге главный следователь Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Как он утверждает, полностью опровергнута версия, что подростка сбил поезд.

При вскрытии печени и почек погибшего обнаружилось содержание 0,74 промилле алкоголя, а в крови присутствует кофеин. При допросе эксперта будет выяснен способ попадания вещества в организм: с кофе или энергетическим напитком.

Также одна из судебных экспертиз опровергла наличие под ногтями мальчика эпителий и ДНК другого человека.

Максим Цуцкиридзе отметил, что запланировано проведение еще нескольких экспертиз, будет исследован и домашний компьютер погибшего мальчика.

Ранее сообщалось, что, по словам адвоката семьи Чаленко, ребенок был зверски избит, причем удары явно наносил профессионал.

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