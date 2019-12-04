23.80 / 24.02 26.27 / 26.62
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российский миллиардер умер в Лондоне после того, как его сбила машина

19:02 4 декабря 2019 86
Дмитрий Обретецкий
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне после того, как две недели назад его сбила машина. В августе в Лондоне в ДТП пострадала экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

По информации СМИ, миллиардер был сбит автомобилем около своего дома в столице Великобритании. После ДТП он впал в кому. А 30 ноября один из самых богатых россиян умер.

Обретецкий был основателем и владельцем группы компаний «Магнат». В настоящее время группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.

Кроме того, он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.

В последние годы Обретецкий вместе с семьей жил в Англии. После смерти у него остались супруга и дети. Его родственники пока не раскрыли деталей происшествия.

Напомним, в Великобритании проходит саммит НАТО в честь 70-летия Альянса. Ожидается, что лидеры 29-стран-участниц Альянса обсудят нарастающее влияние Китая на глобальные процессы, ситуацию с российской агрессией против Украины, а также перспективы освоения космоса.
Кроме того, лидеры стран НАТО, прибывшие в Лондон, посетят торжественный прием в Букингемском дворце, где встретятся с королевой Елизаветой и другими высокопоставленными членами королевской семьи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Боевик на мосту в Станице Луганской

Ползучая оккупация: боевики "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской (фото)

Пожар

Студенты выпрыгивали с пятого этажа: резонансные подробности масштабного пожара в Одессе (фото)

Шайло-Джон и Анджелина

Наконец-то "сменила пол": дочь Джоли и Питта Шайло официально стала Джоном

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер