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Российский миллиардер умер в Лондоне после того, как его сбила машина

Известный российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне после того, как две недели назад его сбила машина. В августе в Лондоне в ДТП пострадала экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

По информации СМИ, миллиардер был сбит автомобилем около своего дома в столице Великобритании. После ДТП он впал в кому. А 30 ноября один из самых богатых россиян умер.

Обретецкий был основателем и владельцем группы компаний «Магнат». В настоящее время группа компаний работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.

Кроме того, он занимался рекламным бизнесом и продажей ликероводочной продукции.

В последние годы Обретецкий вместе с семьей жил в Англии. После смерти у него остались супруга и дети. Его родственники пока не раскрыли деталей происшествия.

Напомним, в Великобритании проходит саммит НАТО в честь 70-летия Альянса. Ожидается, что лидеры 29-стран-участниц Альянса обсудят нарастающее влияние Китая на глобальные процессы, ситуацию с российской агрессией против Украины, а также перспективы освоения космоса.

Кроме того, лидеры стран НАТО, прибывшие в Лондон, посетят торжественный прием в Букингемском дворце, где встретятся с королевой Елизаветой и другими высокопоставленными членами королевской семьи.

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