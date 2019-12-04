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Праздник новогодней игрушки и выставка миниатюрных железных дорог: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
5 декабря — балет «Ромео и Джульетта»,
6 декабря — опера «Кармен»,
8 декабря в 12:00 — балет «Коппелия», в 19:00 — балет «Дети ночи»,
10 декабря — балет «Лебединое озеро»,
11 декабря — опера «Богема».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
5 декабря в информационном агентстве «Укринформ» откроется выставка киевского художника Игоря Редкина «28. Музика гідності». В экспозиции представлены портреты известных украинских музыкантов. Полотна будут проданы на аукционе, а деньги пойдут на покупку музыкальных инструментов одаренным детям.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.
Вход свободный.
***
6 декабря в 19:00 Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского приглашает на концерт цыганской музыки «Очи черные».
Адрес: ул. Крещатик, 50б.
Цена: от 100 грн.
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7 декабря с 11:00 до 19:00 в Киевском электромеханическом колледже пройдет выставка миниатюрных железных дорог Train Hobby Days, организованная Украинским клубом железнодорожного моделирования.
Адрес: Воздухофлотский проспект, 35.
Вход свободный.
***
До 28 декабря в Американском доме действует выставка украинской художницы, режиссера и сценаристки Оксаны Чепелик «Не просто гра». В программе: видеоисследование реабилитации людей с инвалидностью и ветеранов АТО.
Также можно посетить выставку американского фотографа Синжаны Велическу «Дерево вростає» — наблюдения за флорой, растущей в городской среде.
5 декабря в 19:00 состоится лекция невропатолога Евгения Дубовика «Їжа для вашого мозку. Як його годувати?». По регистрации.
Адрес: ул. Пимоненко, 6.
Вход свободный. Необходим паспорт или водительское удостоверение.
***
До 28 декабря в Центре украинской культуры и искусства проходит праздник новогодней игрушки. В программе: 8 декабря в 12:00 — квест «Школа помощников Деда Мороза»; 9 декабря с 10:30 до 14:30 — «Рождественские встречи»; 14 декабря в 14:00 — спектакль «Алиса в Стране чудес»; 20 декабря в 19:00 — концерт этно-группы «Следы на воде»; 21 декабря с 12:00 до 14:00 — благотворительная ярмарка; 23 декабря в 17:00 — концерт студии Flute Dolce «Новогодняя феерия»; 24 декабря в 14:00 — щедрование от фолк-студии «Десница». А также мастер-классы, фотозоны, лавка сувениров ручной работы.
Адрес: ул. Хорива, 19 В.
Вход свободный.
***
Бесплатно можно посетить: 5 декабря — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97). 10 декабря — Музей-мастерскую Ивана Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».