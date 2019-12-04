Украина

Накануне встречи Зеленского с Путиным: Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Три партии Верховной Рады призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан — перед саммитом в «нормандском формате». Это обращение бывший председатель ВР Андрей Парубий выложил в своем Facebook. Оно подписано Петром Порошенко («Европейская солидарность»), Святославом Вакарчуком («Голос») и Юлией Тимошенко («Батькивщина»).

«Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне „нормандской встречи“ необходимо напомнить власти о „красных линиях“ — требованиях украинского народа», — написано в обращении.

Требования к президенту Зеленскому:

• Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

• Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

• Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

• Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

• Нет прекращению международных судебных процессов против России.

В конце обращения содержится призыв ко всем украинцам и всем государственным политическим силам, общественным организациям 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости для демонстрации единства и решимости в борьбе за Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский фактически выполняет обещания Порошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter