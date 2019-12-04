- 22:13 В Эгейском море терпит бедствие судно с 14 украинцами
- 21:56 Руис – Джошуа: видео дуэли взглядов
- 21:51 Спецназовцев было трое: Бутусов раскрыл детали гибели бойцов "Альфы" на Донбассе
- 21:26 Как не замерзнуть этой зимой? Советы Ульяны Супрун
- 20:58 Судья Емельянов готов пройти полиграф, чтобы доказать непричастность к покушению на Соболева
- 20:54 В сети сообщили, что в Киев прилетел адвокат Трампа Рудольф Джулиани
- 20:30 "Не хочу, чтобы жена работала в Польше": полиция Львова показала самые курьезные вызовы
- 20:23 Пожар в Одессе: названы имена пропавших без вести
- 20:18 В Киеве накрыли ботоферму, работавшую на боевиков «ДНР»-«ЛНР» и Россию
- 20:06 Сборная Украины узнала возможных соперников перед жеребьевкой элитного дивизиона Лиги наций
- 20:01 Зеленский пообщался с главной пропагандисткой Кремля Скабеевой
- 19:42 Накануне встречи Зеленского с Путиным: Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
В Эгейском море терпит бедствие судно с 14 украинцами
В среду, 4 декабря, у берегов Греции потерпел крушение грузовой корабль «New Leo». Напомним, две недели назад у берегов Одессы потерпел крушение танкер Delfi с украинским экипажем.
О катастрофе в Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос пишет Maritime buletin.
Сообщается, что «New Leo» под флагом Либерии вышел из греческого порта Элевсине и направлялся в Турцию. На борту находится 14 украинских моряков.
В Эгейском море судно попало в восьмибальный шторм. Груз сместился, судно потеряло равновесие, рухнуло на борт и начало тонуть.
Экипаж подал сигнал бедствия команде береговой охраны. В акваторию прислали два катера, два вертолета. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.
Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении грузового судна Volgo Balt 214 у берегов Турции. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.