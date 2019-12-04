23.80 / 24.01 26.27 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Эгейском море терпит бедствие судно с 14 украинцами

22:13 4 декабря 2019 70
корабль
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 декабря, у берегов Греции потерпел крушение грузовой корабль «New Leo». Напомним, две недели назад у берегов Одессы потерпел крушение танкер Delfi с украинским экипажем.

О катастрофе в Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос пишет Maritime buletin.

Сообщается, что «New Leo» под флагом Либерии вышел из греческого порта Элевсине и направлялся в Турцию. На борту находится 14 украинских моряков.

В Эгейском море судно попало в восьмибальный шторм. Груз сместился, судно потеряло равновесие, рухнуло на борт и начало тонуть.

Экипаж подал сигнал бедствия команде береговой охраны. В акваторию прислали два катера, два вертолета. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.



Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении грузового судна Volgo Balt 214 у берегов Турции. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

В Донецке закрывают «вузы», открытые главарем боевиков Захарченко

В Донецке закрывают "вузы", открытые главарем боевиков Захарченко

Мари и ее кот

Двойной агент: хозяйка случайно выяснила, что ее кот тайно жил на два дома и имел две клички (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер