Происшествия

В Эгейском море терпит бедствие судно с 14 украинцами

В среду, 4 декабря, у берегов Греции потерпел крушение грузовой корабль «New Leo». Напомним, две недели назад у берегов Одессы потерпел крушение танкер Delfi с украинским экипажем.

О катастрофе в Эгейском море между греческими островами Лесбос и Скирос пишет Maritime buletin.



Сообщается, что «New Leo» под флагом Либерии вышел из греческого порта Элевсине и направлялся в Турцию. На борту находится 14 украинских моряков.

В Эгейском море судно попало в восьмибальный шторм. Груз сместился, судно потеряло равновесие, рухнуло на борт и начало тонуть.

Экипаж подал сигнал бедствия команде береговой охраны. В акваторию прислали два катера, два вертолета. На место ЧП также прибыли представители военно-воздушных сил Греции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении грузового судна Volgo Balt 214 у берегов Турции. 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, семерых удалось спасти.

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