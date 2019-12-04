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В Киеве задержали личного охранника Медведчука — СМИ

22:59 4 декабря 2019 122
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Помещение на Большой Васильковской, 23б в Киеве, в котором СБУ 4 декабря провела обыски, принадлежит структурам, близким к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Там же находится и офис партии. Задержан один из основателей компании Константин Иванов, один из личных охранников Медведчука.

Об этом в Facebook пишет главный редактор Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства «Шторм», которое занимается безопасностью самого Медведчука и структур «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Ему (Иванову. — Ред.) предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. Во время обыска была изъята шпионская электронная техника, которая использовалась для сбора информации», — сообщает журналист.

«Впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина. Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне „нормандского саммита“. Надеюсь, расследование будет проходить успешно и „зачистка“ структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде», — добавил Бутусов.

Напомним, недавно Виктор Медведчук публично заявил, что негативно относится тем украинцам, которые согласно опросам, считают Россию агрессором.

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