Украина

В Еврокомиссии объяснили, когда Украина сможет рассчитывать на членство в ЕС

В Еврокомиссии, которая обещает помочь Украине в заключении нового долгосрочного контракта на транзит газа по европейским правилам, прокомментировали возможность нашей страны подать заявление на членство в ЕС. Так, новый новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варге заявил, что когда потенциал для сближения, предусмотренный соглашением об ассоциации, будет исчерпан, то стороны начнут говорить о вопросах членства.

Об этом он сказал на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в Брюсселе, передает DW.

При этом еврочиновник добавил, что пока что до этого еще далеко, и Украина наряду с другими странами может «приближаться к ЕС в практически любой сфере» своей жизни настолько, насколько захочет.

«Если есть дополнительные сферы, где они хотели бы больше сотрудничать с нами, то мы больше чем счастливы сделать это. Когда я смотрю на Украину, я считаю очень интересным, если мы сможем теснее совместить ее с нами — или в цифровой или в энергетической, или в транспортной инфраструктуре», — уточнил комиссар.

Кроме того, Варгеи заявил, что оккупация Россией части территории Украины не помешает сближению страны с Европейским Союзом.

«Относительно Грузии, Молдовы и Украины те вопросы, проблемы, которые они имеют с Россией, включая оккупацию их территорий, не будут препятствием для приближения к Евросоюзу. Я думаю, что нет. Мы уже это доказали и продолжим это доказывать», — заверил еврокомиссар.

Ранее в тот же день новый верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен оказывать Украине любую поддержку, в которой она нуждается в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил онлайн-систему «Пульс Соглашения», с помощью которой можно в режиме реального времени мониторить выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

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