Происшествия

Пожар в Одессе: названа причина трагедии в колледже

Вероятной причиной пожара в колледже Одессы 4 декабря стал сломанный удлинитель.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной государственной администрации.

«Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что сейчас существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такая угроза будет снята.

Ранее местные СМИ писали, что причиной пожара в одесском колледже могла старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Спасатели ликвидировали огонь около 19.30, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. Еще 15 человек считаются пропавшими.

Тем временем, число пострадавших во время пожара возросло — 29 человек. Продолжаются поиски 13 человек, которые также находились в здании, а сейчас считаются пропавшими без вести, — сообщает «УНН».

«Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. По состоянию на сейчас в результате пожара 1 человек погиб, место нахождения 13 человек уточняется. Пострадали 29 человек»,— цитирует агентство первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По словам Ярового, все силы экстренных служб сейчас направлены на поиски пропавших людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, возможно, 15 человек, с которыми нет связи, находятся внутри продолжающего тлеть здания.

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