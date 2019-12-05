"Не враги": Дуда удивил странным заявлением о России и НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда, ставший недавно лауреатом Международной премии имени Пилипа Орлика, заявил, что не считает Россию врагом Североатлантического Альянса (НАТО). Слова своего президента приводят TVN24.

По словам Дуды, определенные действия со стороны России являются неприемлемыми, однако «здесь нет речи ни о какой враждебности».

«Россия — это государство-сосед. И хотя есть действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению «, — сказал президент Польши.

Он также добавил, что НАТО не находится под атакой кого-либо.

«А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о „враге“ в отношении любого государства», — добавил Дуда.

Напомним, что по итогам встречи в Лондоне, которая проходила по случаю 70-летия создания альянса, члены Альянса в совместной декларации от 4 декабря определили две угрозы — это агрессивная деятельность России и международный терроризм. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО окажет военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из ведущих британских экспертов, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что Россия будет главным раздражителем для НАТО еще лет 10−20, и тот факт, что политического консенсуса среди государств альянса нет, играет на руку Путину. Также он высказал мнение, что если бы блок был един и решителен, то попытки России при ее нынешнем потенциале противостоять альянсу были бы для НАТО не более чем досадной мелочью.

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