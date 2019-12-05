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Вслед за Рудьковским и Мосийчуком: в РФ заочно арестовали украинца Рагозина

Российские силовики продолжают фабриковать дела против граждан Украины, используя для этого самые невероятные причины. Так, после того как генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего народного депутата Украины, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, по такому же обвинению — нападение на российское посольство — заочно арестован украинец Роман Рагозин.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома РФ.

34-летнему украинцу инкриминируется преступление по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

«В ходе предварительного следствия установлено, что 6 марта 2016 года Рагозин с иными лицами активно участвовал в нападении на здание Посольства Российской Федерации в Киеве, в результате чего был грубо нарушен порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу Посольства России причинен значительный материальный ущерб», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время следствием проводится работа, направленная на установление всех лиц, причастных к «этим преступлениям».

Как известно, ранее Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении бывшего народного депутата от Игоря Мосийчука из-за якобы нападения на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

Напомним, в ночь на 17 сентября 2016 года группа неизвестных людей возле посольства РФ запускали по зданию петарды и фейерверки. Охраняющие посольство нацгвардейцы рассказали, что к зданию пришли около 20 человек, они поставили фейерверки и устроили «залп», после чего быстро ретировались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Севастополе в оккупированном Крыму российская ФСБ задержала местную жительницу. Женщину, гражданку России, оккупанты обвинили в работе на украинскую разведку, а конкретно на Главное управления разведки Минобороны Украины. Ей грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене. Якобы она собирала в городе «секретные сведения военного характера». В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркивают, что не имеют никакого отношения к задержанной, и намекнули, что случившееся — очередная провокация от ФСБ с неясными целями, как и в случае с другими задержанными «псевдошпионами».

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