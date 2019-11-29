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Происшествия

Задержание в Крыму гражданки России за "шпионаж" в пользу Украины: в разведке сделали важное заявление

17:35 29 ноября 2019 179
фсб
Инф. «ФАКТОВ»

В Севастополе в оккупированном Крыму российская ФСБ задержала местную жительницу. Женщину, гражданку России, оккупанты обвинили в работе на украинскую разведку, а конкретно на Главное управления разведки Минобороны Украины.

Жительнице Севастополя грозит до 20 лет тюрьмы по статье о госизмене. Якобы она собирала в городе «секретные сведения военного характера».

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркивают, что не имеют никакого отношения к задержанной, и намекнули, что случившееся — очередная провокация от ФСБ с неясными целями, как и в случае с другими задержанными «псевдошпионами».

«Никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация», — заявили представители ГУР в комментарии Крым.Реалии.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму ФСБ обвинила в шпионаже украинца, занимавшегося пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь. В СБУ назвали «отчет о шпионах» фейковыми фантазиями Российской Федерации. Тем не менее, крымчанину пришлось отказаться от своего занятия, поскольку оккупанты запретили ему въезд в Крым на 20 лет.

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