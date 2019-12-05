Украинцев предупредили о колебаниях магнитного поля Земли в декабре: названы неблагоприятные даты

Украина

В ближайшие недели землян ждут несколько напряженных дней в декабре 2019 года, но при этом таких мощных колебаний, как в ноябре, наблюдаться не будет.

Более того: в целом декабрь обещает быть совершенно спокойным в геомагнитном смысле, в течение месяца ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания.

Такой прогноз можно сделать по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Судя по опубликованному графику, магнитосфера придет в возбужденное состояние 18 и 19 декабря, в следующие два напряженность спадет, в целом же колебания магнитного поля Земли будут умеренными.

Тем не менее, совсем расслабляться не стоит, ведь прогноз может быть переменчивым.

Зачастую в дни геомагнитных волнений люди жалуются на головную боль и плохое самочувствие. У некоторых из них в это время нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Как пережить магнитные бури:

нужно больше отдыхать;

достаточно много спать;

отказаться от алкоголя и курения;

избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс;

отказаться от острой, соленой и жирной пищи в эти дни;

не нервничать и отказаться от физических упражнений в эти дни;

пить больше жидкости — воды и компотов;

больше бывать на свежем воздухе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участникам международной группы ученых, работающей на базе университета Хельсинки, удалось выяснить, что пресловутые «геомагнитные бури», доставляющие немало хлопот землянам, имеют свое, специфическое звучание. Более того: исследователи даже записали, как магнитосфера Земли колеблется под мощным солнечным штормом.

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