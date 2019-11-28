Мир

Дивная песня космоса: ученые записали, как "поет" Земля во время геомагнитной бури (аудио)

Участникам международной группы ученых, работающей на базе университета Хельсинки, удалось выяснить, что пресловутые «геомагнитные бури», доставляющие немало хлопот землянам, имеют свое, специфическое звучание.

Более того: исследователи даже записали, как магнитосфера Земли колеблется под мощным солнечным штормом, а после переформатировали данные в звуковые волны, пишет Naked Science.

Материалы для записи были предоставлены космическими кораблями, пролетевшими через «форшок» — первую область, с которой сталкиваются частицы Солнца при движении к Земле. Аппараты вращаются на околоземной орбите в рамках миссии Cluster, исследуя магнитную среду нашей планеты.

В пояснительной записке к своем исследованию ученые указывают, что для человека космос — абсолютно тихое место: звуки, которые воспринимает ухо, это колебания частиц воздуха (или воды, или земли, или любой другой среды). За пределами атмосферы мы не услышим ровным счетом ничего.

Но преобразование электромагнитных волн в звуковые позволяет представить, как звучит космическое пространство, а ученым это помогает отслеживать динамику взаимодействий между солнечным ветром и магнитосферой.

Подводя итоги научной работы, авторы отмечают, что солнечные бури в корне изменяют регион форшока. При их отсутствии «песня Земли» становится более низкой и менее сложной, с единственной доминирующей нотой. Однако как только буря дает «толчок», частота волны удваивается, увеличивая высоту. Точная частота результирующих волн зависит от силы участвующего в шторме магнитного поля.

Напомним, что геомагнитная (солнечная) буря — один из видов геомагнитной активности, когда возмущенные потоки солнечного ветра, направляясь к Земле, взаимодействуют с ее магнитосферой. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики, формируя так называемую «космическую погоду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало запись шума ветра на Марсе, которую передал на Землю зонд InSight. Отмечается, что сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать звуковые колебания на Красной планете. Ученые оценили скорость «марсианского ветра» в 16−24 км в час. Поскольку космический аппарат записывает низкочастотные звуки, ученым пришлось провести обработку записанного звука, чтобы он мог быть доступным для проигрывания обычными устройствами. В частности, частоту звука увеличили на две октавы.

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