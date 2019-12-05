К Новому году доллар может подорожать до 27: названы условия

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По мнению экспертов, в декабре продолжится тенденция укрепления гривни. Национальная валюта будет крепнуть за счет притока иностранной валюты от инвесторов. Но ближе к новогодним праздникам может произойти разворот и стоимость иностранной валюты по отношению к гривне может взлететь. Об этом «ФАКТАМ» сообщил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.
По его словам, сейчас рынок находится в режиме внешнего влияния. На его динамику не оказывают влияние даже внутренние негативные новости и заявления политиков.
«Создается впечатление, что на Украину за рубежом открыты большие инвестиционные лимиты и не все инвесторы еще зашли на наш рынок», — отмечает эксперт.
Курс гривни опустится ниже 24 гривен за доллар, если приток иностранной валюты в страну увеличится. А когда западные страны уйдут на рождественские каникулы, валютный рынок будет испытывать нехватку предложения. Это будет сопровождаться откатом гривни и укреплением доллара.
«Как только приток инвестиций в облигации внутреннего государственного займа замедлится, гривня развернется и будет медленно откатываться вниз в поисках равновесных уровней — 26−27 грн за доллар США. Если же инвестиции начнут уходить из страны, то гривня обвалится точно так же, как и укрепилась», — отметил Шевчишин.
Более подробно о том, что происходит на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара продолжает падать: эксперты предупредили, когда он может резко взлететь».
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