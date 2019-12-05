Джастин Тимберлейк публично извинился перед женой на фоне слухов об его измене (фото)

Шоу-бизнес

Американский певец Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей супружеской измене. 38-летний Джастин публично извинился перед своей женой — 37-летней актрисой Джессикой Бил. Это произошло после того, как в сети появились фотографии и видео с вечеринки в Новом Орлеане, на которых Тимберлейк держался за руки с 30-летней Алишей Уэйнрайт (мать актрисы — с Ямайки, а отец — уроженец Гаити). Они вместе снимаются в новом фильме «Палмер». Алиша также интимно гладила колено Тимберлейка.

«Я держусь подальше от сплетен, насколько могу. Но чувствую, что для моей семьи очень важно, чтобы я высказался о недавних слухах, причиняющих боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я допустил ошибку, но разрешите прояснить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении», — написал он в соцсети Instagram, добавив, что приносит извинения своей «потрясающей жене» и семье, и что он постарается быть самым лучшим мужем и отцом, каким только возможно. Он также отметил, что подал плохой пример для своего четырехлетнего сына Сайласа.

Джастин и Джессика, которые начали встречаться в январе 2007 года (после того, как Тимберлейк расстался с кинозвездой Камерон Диас), поженились в 2012 году.

Джастин и Джессика

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джастин Тимберлейк принял участие в престижном турнире по гольфу Pro Am — вместе с Андреем Шевченко и Владимиром Кличко.

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