- 08:54 В Украине отмечают День волонтера
- 08:43 Джастин Тимберлейк публично извинился перед женой на фоне слухов об его измене
- 08:26 К Новому году доллар может подорожать до 27: названы условия
- 08:04 Зеленского будут заставлять: появился прогноз о встрече нормандской четверки
- 08:01 «Сейчас или никогда. Все на Грушевского, на смерть»: чем жил и за что погиб на Майдане 19-летний Роман Гурик
- 07:45 Сухо и небольшой морозец: синоптик порадовала прогнозом погоды на 5 декабря
- 07:30 8 полезных фактов о красной икре
- 07:29 Аденоиды и миндалины защищают дыхательные пути от микробов, но иногда их лучше удалить, — врач
- 07:26 Пожар в Одессе: появились уточненные данные о жертвах по состоянию на утро 5 декабря
- 07:25 Новые тренды в маникюре: модные цвета, эффекты bubble и frozen
- 07:13 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки
- 06:55 Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение
Джастин Тимберлейк публично извинился перед женой на фоне слухов об его измене (фото)
Американский певец Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей супружеской измене. 38-летний Джастин публично извинился перед своей женой — 37-летней актрисой Джессикой Бил. Это произошло после того, как в сети появились фотографии и видео с вечеринки в Новом Орлеане, на которых Тимберлейк держался за руки с 30-летней Алишей Уэйнрайт (мать актрисы — с Ямайки, а отец — уроженец Гаити). Они вместе снимаются в новом фильме «Палмер». Алиша также интимно гладила колено Тимберлейка.
«Я держусь подальше от сплетен, насколько могу. Но чувствую, что для моей семьи очень важно, чтобы я высказался о недавних слухах, причиняющих боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я допустил ошибку, но разрешите прояснить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении», — написал он в соцсети Instagram, добавив, что приносит извинения своей «потрясающей жене» и семье, и что он постарается быть самым лучшим мужем и отцом, каким только возможно. Он также отметил, что подал плохой пример для своего четырехлетнего сына Сайласа.
Джастин и Джессика, которые начали встречаться в январе 2007 года (после того, как Тимберлейк расстался с кинозвездой Камерон Диас), поженились в 2012 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джастин Тимберлейк принял участие в престижном турнире по гольфу Pro Am — вместе с Андреем Шевченко и Владимиром Кличко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...