Появилось первое фото внука Таисии Повалий

Шоу-бизнес

Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова, которая недавно родила первенца, опубликовала первое фото малыша.

«Вот оно — самое большое СЧАСТЬЕ! Наш с @bro.ducer пирожочек», — подписала она снимки, на которых — ножки малыша и табличка из роддома.

Интересно, что Таисия Повалий во время выступления якобы заявила со сцены, что внук родился несколько недель назад, а кадры со схватками и фото из роддома ее сын и невестка опубликовали гораздо позже.

Пока не сообщается, как назвали малыша.

Отметим, что новорожденный — первый внук Таисии Повалий. Ее сын Денис и невестка Светлана поженились летом 2015 года. Свадьба прошла тихо, с небольшим количеством гостей.

Напомним, что ранее на беременность намекнула украинская певица Светлана Лобода.

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