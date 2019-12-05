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Появилось первое фото внука Таисии Повалий
Невестка украинской певицы Таисии Повалий Светлана Вихрова, которая недавно родила первенца, опубликовала первое фото малыша.
«Вот оно — самое большое СЧАСТЬЕ! Наш с @bro.ducer пирожочек», — подписала она снимки, на которых — ножки малыша и табличка из роддома.
Интересно, что Таисия Повалий во время выступления якобы заявила со сцены, что внук родился несколько недель назад, а кадры со схватками и фото из роддома ее сын и невестка опубликовали гораздо позже.
Пока не сообщается, как назвали малыша.
Отметим, что новорожденный — первый внук Таисии Повалий. Ее сын Денис и невестка Светлана поженились летом 2015 года. Свадьба прошла тихо, с небольшим количеством гостей.
Напомним, что ранее на беременность намекнула украинская певица Светлана Лобода.
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