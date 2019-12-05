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Доллар снова немного подешевел: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке 5 декабря
Несмотря на то, что эксперты прогнозируют резкий скачок курса доллара к Новому году, пока что украинская национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ на 5 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,93 гривен за доллар, что почти 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
На сайте регулятора установлен официальный курс гривни к доллару: 2393,0282 гривен за 100 долларов, курс евро — 2651,7145 гривен за 100 евро.
Напомним, 4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,94 — 23,96 гривни за доллар. Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,88 — 23,90 гривни за доллар.
В банках и на черном рынке валюта продается-покупается по такой цене:
Более подробно о том, что происходит на валютном рынке, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара продолжает падать: эксперты предупредили, когда он может резко взлететь».
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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