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14 пропавших без вести: Зеленский уточнил данные о жертвах пожара в Одессе
После мощного пожара в Одессе, во время которого погибла студентка и пострадали 27 человек, остается неизвестной судьба 14 пропавших без вести.
Такие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, более 20 человек находится в больнице в состоянии средней тяжести. Пять человек — в тяжелом состоянии. На больничные койки попали семеро пожарных и спасателей, работавших на пожаре. Среди 14 пропавших без вести — пятеро студентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в одесском колледже начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель.
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