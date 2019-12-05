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Происшествия

14 пропавших без вести: Зеленский уточнил данные о жертвах пожара в Одессе

9:52 5 декабря 2019 337
Пожар в одесском колледже
Инф. «ФАКТОВ»

После мощного пожара в Одессе, во время которого погибла студентка и пострадали 27 человек, остается неизвестной судьба 14 пропавших без вести.

Такие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, более 20 человек находится в больнице в состоянии средней тяжести. Пять человек — в тяжелом состоянии. На больничные койки попали семеро пожарных и спасателей, работавших на пожаре. Среди 14 пропавших без вести — пятеро студентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар в одесском колледже начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель.

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