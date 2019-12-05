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Пожар в Одессе: появились уточненные данные о жертвах по состоянию на утро 5 декабря
В Одессе продолжаются спасательные работы в сгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на Троицкой. По уточненным данным, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали, из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.
Как сообщили в областном главке ГСЧС, по состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается. Спасатели проводят тушение отдельных очагов тления в здании.
Наблюдается обрушение сгоревшего строительных конструкций внутри здания. К ликвидации последствий пожара привлечено 103 сотрудника ГСЧС и 16 единиц техники.
«Сейчас существует серьезная угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такая угроза будет снята. Главная задача — оказать помощь пострадавшим и продолжать поиски», — сообщили ФАКТАМ" в пресс-службе областной администрации.
Утром 5 декабря в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов.
Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. Вероятной причиной пожара в колледже Одессы 4 декабря стал сломанный удлинитель.
В связи с трагическими событиями, в результате которых пострадали и погибли люди, 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Соответствующее распоряжение подписал в мэр города Геннадий Труханов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, возможно, 15 человек, с которыми нет связи, находятся внутри продолжающего тлеть здания.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.