23.80 / 24.01 26.27 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в Одессе: появились уточненные данные о жертвах по состоянию на утро 5 декабря

7:26 5 декабря 2019 43
пожар в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе продолжаются спасательные работы в сгоревшем здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на Троицкой. По уточненным данным, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали, из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.

Как сообщили в областном главке ГСЧС, по состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается. Спасатели проводят тушение отдельных очагов тления в здании.

Наблюдается обрушение сгоревшего строительных конструкций внутри здания. К ликвидации последствий пожара привлечено 103 сотрудника ГСЧС и 16 единиц техники.

«Сейчас существует серьезная угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такая угроза будет снята. Главная задача — оказать помощь пострадавшим и продолжать поиски», — сообщили ФАКТАМ" в пресс-службе областной администрации.

Утром 5 декабря в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. Вероятной причиной пожара в колледже Одессы 4 декабря стал сломанный удлинитель.

В связи с трагическими событиями, в результате которых пострадали и погибли люди, 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Соответствующее распоряжение подписал в мэр города Геннадий Труханов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, возможно, 15 человек, с которыми нет связи, находятся внутри продолжающего тлеть здания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

В Донецке закрывают «вузы», открытые главарем боевиков Захарченко

В Донецке закрывают "вузы", открытые главарем боевиков Захарченко

Георгий Колдун&nbsp;— выступление

«Не хватало, чтобы мне рассказывали, что делать»: участник «Х-фактора» сделал громкое заявление (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер