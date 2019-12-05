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Скидки «Від Морозків»: на чем и где можно сэкономить?
С приходом зимы хочется чего-то нового, например, акции от роботизированных аптек. Не поверите, все пожелания уже выполнены! Только с 1 декабря 2019 года по 30 января 2020 года в аптеках под брендами «Аптека АНЦ», «Благодия», «Аптека Шар@» и «Аптека Копейка» можно сделать важные и нужные покупки, заплатив до 25% меньше. Такой шанс дает акция «Від Морозків"*, которая только-только стартовала.
Роботизированные аптеки сделали скидки на медицинские изделия, лекарства, витамины и прочие товары. Можете спросить у провизора, на чем конкретно и сколько можно сэкономить по акции. Если времени на покупки совсем мало, сделайте предварительный заказ по телефону аптечной справки 5900, чтобы необходимые товары дождались в ближайшей к вам аптеке. Покупать со скидками до 25% можно в течение двух месяцев! Подумайте о себе и посоветуйте близким.
Ранее в аптеки приходили, когда самочувствие становилось неважным, а сейчас там делают стратегические покупки: закупают витамины в дорогу, приобретают лекарства для домашней аптечки, ищут медицинские изделия, которые должны быть всегда под рукой. Вне зависимости от запроса, роботизированные аптеки делают выгодное предложение. Здесь посетители покупают товары со скидками до 25% и наблюдают, как заказанные упаковки подает провизору робот PharmBot. На работу ему нужно всего 7 секунд. Провизор не успел бы справиться быстрее, поэтому вы можете сделать удобные покупки по дороге с работы или в обеденный перерыв.
Напоминаем, акция на старте, поэтому вы успеваете получить акционные скидки «Від Морозків». Не думайте долго над предложением, на которое можете согласиться уже сегодня! Приходите в роботизированные аптеки «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека Шар@» за важными покупками и подарите себе здоровье на Новый год!
* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации, об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.
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