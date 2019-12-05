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Общество и люди

Кругом равнодушие: жители Днепра не отреагировали на публичное насилие над женщиной

11:16 5 декабря 2019 319
Нападение на женщину
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре полицейские провели эксперимент, чтобы выяснить, как отреагируют жители города на насильственные действия к женщине со стороны мужчины — за час никто из прохожих так и не обратился к дежурившим по близости правоохранителям. Ранее в Днепре мужчина нападал на женщин, бил их в лицо и убегал.

В рамках эксперимента мужчина кричал на свою партнершу, таскал ее за волосы и всячески унижал. «К сожалению, за почти час работы актеров, люди делали вид, что не замечают происходящего. Только две женщины пытались спросить у „жертвы“, не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, которые готовы были отреагировать на просьбу неравнодушных людей. Впрочем, обращений не было», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал о нападении на женщину в Киеве, которая чудом выжила «Взял за голову и начал топить: женщину пытались убить во время купания на киевском пляже» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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