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Кругом равнодушие: жители Днепра не отреагировали на публичное насилие над женщиной
В Днепре полицейские провели эксперимент, чтобы выяснить, как отреагируют жители города на насильственные действия к женщине со стороны мужчины — за час никто из прохожих так и не обратился к дежурившим по близости правоохранителям. Ранее в Днепре мужчина нападал на женщин, бил их в лицо и убегал.
В рамках эксперимента мужчина кричал на свою партнершу, таскал ее за волосы и всячески унижал. «К сожалению, за почти час работы актеров, люди делали вид, что не замечают происходящего. Только две женщины пытались спросить у „жертвы“, не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, которые готовы были отреагировать на просьбу неравнодушных людей. Впрочем, обращений не было», — говорится в сообщении.
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