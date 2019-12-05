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«Безумна и опасна»: экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон снова наехал на Грету Тунберг (фото)

12:39 5 декабря 2019 199
Грета Тунберг
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Джереми Кларксон, бывший ведущий популярной британской телепрограммы «Top Gear», а также нынешний «хозяин» другого автомобильного шоу — «The Grand Tour», продолжил свои нападки на 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг, которая накануне стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.

59-летний Кларксон в эфире австралийского шоу Sunrise назвал Грету «безумной и опасной». «Она сумасшедшая и она опасна, она лишает сна маленьких детей своим идиотизмом. Нет, думаю, ей надо вернуться в школу и заткнуться», — сказал он.

Как сообщает издание Metro, он также добавил, что видел последствия изменения климата воочию — например, когда проводил съемки в Камбодже. Уровень воды в реках там сильно упал. При этом Джереми считает, что школьникам нужно не бастовать и митинговать по примеру Греты, а «ходить в школу, изучать науки и делать что-то конкретное по этому поводу». Речи Греты он считает пустопорожними и показушными.

Как известно, «школьные забастовки» Тунберг вдохновили множество учеников последовать ее примеру и, регулярно пропуская занятия в школе, выражать протест против изменений климата.

Джереми Кларксон

Ранее, как писали «ФАКТЫ» Кларксон заявил, что «идиотка Грета» «убила автомобильные шоу», настроив молодежь против машин и заставив представителей своего поколения думать, что «автомобили — это зло».

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