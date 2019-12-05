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Украина

Вот так подарок: волонтеры негодуют из-за очередного назначения Зеленского

12:45 5 декабря 2019 458
Михаил Макарук
Инф. «ФАКТОВ»

Негативную реакцию вызвало назначение Натальи Пушкаревой на должность уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности. Соответствующий указ 4 декабря, накануне международного Дня волонтера, опубликовало интернет-представительство президента Украины.

«А вот и „подарок“ от власти волонтерам. Назначить никому не известную персону на такую должность. Спасибо, господин Владимир Зеленский, — это реально плевок в лицо волонтеров», — написал в своем Facebook спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По словам Макарука, волонтерство Пушкаревой в Минобороны Украины заключалось в поиске «нужных» поставщиков для этого министерства.

В комментариях другие волонтеры также выражают удивление новым назначением:

Ранее сообщалось, что волонтер Маруся Зверобой побывала на допросе в Госбюро расследований в соответствии с уголовным производством по «факту угроз президенту». К офису ГБР пришла группа поддержки волонтера — около пятисот человек.

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