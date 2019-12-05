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Украина

Только по загранпаспорту: в Украине озвучили планы по поездкам граждан в Россию

13:22 5 декабря 2019 151
Загранпаспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что с 1 марта 2020 года возможно, что граждане Украины смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Тем временем РФ увеличивает число пунктов выдачи своих паспортов для жителей Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, подготовлен проект постановления, с отсрочкой даты начала применения до 1 марта 2020 года — это необходимо для проведения информационно-разъяснительной работы и получения загранпаспортов теми, кто в них нуждается. Загранпаспорт можно оформить не только в Украине, но и в Посольстве Украины в Москве или в консульствах, которые действуют в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что член партии «Единая Россия» захотел получить украинский загранпаспорт.

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