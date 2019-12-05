Продолжение скандала: в Украине отменили концерты российской блатной группы "Воровайки"

Шоу-бизнес

Концертов блатной российской группы «Воровайки» в украинских городах не будет. Продажа билетов остановлена, выступления, запланированные на февраль 2020 года, отменяются. Концертные площадки отказываются подписывать договора с организаторами. Об этом говорится в официальном заявлении Международного центра культуры и искусств «Жовтневый палац» в Facebook.

«В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы „Воровайки“ в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор», — говорится в заявлении.

Сайты, которые продавали билеты на киевский концерт, сообщают о приостановлении продаж.

Отреагировал на скандал и Харьковский национальный академический театр оперы и балета, где был анонсирован концерт. Здесь также отменили выступление «Вороваек».

«Уважаемые зрители! В связи с распространением фейковых новостей о выступлениях российской группы „Воровайки“ на сцене ХНАТОБ/СхідОпера, дирекция театра опровергает наличие договорных отношений с организаторами этих гастролей и заявляет, что не имеет намерения их допустить», — сообщается на сайте театра.

Также исчезла информация о билетах на концерт в Одессе.

Напомним, появились афиши концертов российской блатной группы «Воровайки» в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Это вызвало бурю негодования в сети. Пользователей возмущает не только «тюремная лирика» группы, но и песни, в которых глумятся над Украиной, поддерживают агрессивную политику России, аннексию Крыма и грозят «отобрать Одессу».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за нарушения законов Украины не пустили в страну и запретили въезд ряду российских артистов. Недавно отправили обратно актера Николая Иванова, который приезжал в Киев на кастинг нового сериала.

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