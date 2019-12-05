- 14:49 Обострение на Донбассе: ВСУ ответным огнем «подавили» боевиков
- 14:43 День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки
- 14:37 Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша
- 14:36 100 лет назад Антанта признала за Польшей украинские Холмщину, Лемковщину и Подляшье
- 14:35 В Раде поймали очередного "кнопкодава": в сети показали фото и видео
- 14:17 На Крещатике на женщину упали строительные леса: фото с места событий
- 14:13 Назван баснословный гонорар Джошуа за бой-реванш с Руисом
- 14:12 «Говорящий кот» умеет здороваться по-английски с акцентом джентльмена с Юга
- 14:07 Потап, Винник и Полякова выпустили взрывной клип
- 14:01 У Зеленского рассказали о планах по переговорам с ОРДЛО
- 13:54 Ермак допустил изменения в Конституции после встречи Зеленского с Путиным
- 13:46 Руис – Джошуа: прогнозы букмекеров на бой-реванш за четыре чемпионских пояса в супертяжах
Продолжение скандала: в Украине отменили концерты российской блатной группы "Воровайки"
Концертов блатной российской группы «Воровайки» в украинских городах не будет. Продажа билетов остановлена, выступления, запланированные на февраль 2020 года, отменяются. Концертные площадки отказываются подписывать договора с организаторами. Об этом говорится в официальном заявлении Международного центра культуры и искусств «Жовтневый палац» в Facebook.
«В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы „Воровайки“ в МЦКИ Жовтневый палац сообщаем: На адрес Жовтневого было направлено письмо о проведении данного события, но Жовтневый палац не подписал договор», — говорится в заявлении.
Сайты, которые продавали билеты на киевский концерт, сообщают о приостановлении продаж.
Отреагировал на скандал и Харьковский национальный академический театр оперы и балета, где был анонсирован концерт. Здесь также отменили выступление «Вороваек».
«Уважаемые зрители! В связи с распространением фейковых новостей о выступлениях российской группы „Воровайки“ на сцене ХНАТОБ/СхідОпера, дирекция театра опровергает наличие договорных отношений с организаторами этих гастролей и заявляет, что не имеет намерения их допустить», — сообщается на сайте театра.
Также исчезла информация о билетах на концерт в Одессе.
Напомним, появились афиши концертов российской блатной группы «Воровайки» в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе. Это вызвало бурю негодования в сети. Пользователей возмущает не только «тюремная лирика» группы, но и песни, в которых глумятся над Украиной, поддерживают агрессивную политику России, аннексию Крыма и грозят «отобрать Одессу».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что из-за нарушения законов Украины не пустили в страну и запретили въезд ряду российских артистов. Недавно отправили обратно актера Николая Иванова, который приезжал в Киев на кастинг нового сериала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.