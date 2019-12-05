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Стало известно, почему в Раде подрались депутаты Лерос и Бужанский
В четверг, 5 декабря, в зале Верховной Рады во время рассмотрения проекта закона об оборонных закупках, произошла драка между народными депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом.
По словам нардепов, причиной стало то, что в закрытом чате «Слуги народа» Лерос жестко оскорбил экс-представителя Кабмина в Раде Ирину Верещук. Верещук потребовала от однопартийца извинений, но тот проигнорировал. За Верещук вступился Бужанский. Как именно оскорбил Лерос Верещук — неизвестно. В «Слуге народа» отметили, что не разглашают информацию из закрытых чатов.
Увидев стычку, председатель парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов успокоиться.
«Прекратите в зале драку. Вы, как в детском садике, — рассядьтесь каждый на свое место. Ну, взрослые люди. Там не ваши места, там резервные. Займите, пожалуйста, свои места, возвращаемся к работе», — сказал он.
Позже инцидент прокомментировал глава партии Александр Корниенко. А также о причинах драки рассказала Ирина Верещук.
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