«Мы нарушаем»: Ани Лорак оголила грудь в новом клипе (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Ани Лорак, которая впервые за долгое время выступила в Киеве, представила клип на песню «Мы нарушаем», вошедшую в новый альбом «За мечтой». Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Снимали видео в Италии.

В клипе Ани Лорак поет о новом этапе в жизни и признается в чувствах:

Я боялась быть счастливой, но

Оказалось, все так просто

Я вдохнула новой жизни вновь

И теперь еще сильнее я

Мне не важно, что там говорят

Мне не важно, я уже не прячу взгляд

Я в порядке, я на чувствах

Вот мои глаза и в них уже не пусто.

В клипе, который снимали на Сицилии, певица предстала в откровенных образах — в коротких платьях, топе, открывающем грудь.

Напомним, ранее Ани Лорак призналась, что после развода с Муратом Налчаджиоглу снова влюблена и счастлива. Она больше не скрывает роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

Певица регулярно публикует фото в сети, иногда нарываясь на критику. Подписчики заподозрили, что 41-летняя звезда переборщила с ботоксом.

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