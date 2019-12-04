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«Мы нарушаем»: Ани Лорак оголила грудь в новом клипе (видео)
Популярная певица Ани Лорак, которая впервые за долгое время выступила в Киеве, представила клип на песню «Мы нарушаем», вошедшую в новый альбом «За мечтой». Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Снимали видео в Италии.
В клипе Ани Лорак поет о новом этапе в жизни и признается в чувствах:
Я боялась быть счастливой, но
Оказалось, все так просто
Я вдохнула новой жизни вновь
И теперь еще сильнее я
Мне не важно, что там говорят
Мне не важно, я уже не прячу взгляд
Я в порядке, я на чувствах
Вот мои глаза и в них уже не пусто.
В клипе, который снимали на Сицилии, певица предстала в откровенных образах — в коротких платьях, топе, открывающем грудь.
Напомним, ранее Ани Лорак призналась, что после развода с Муратом Налчаджиоглу снова влюблена и счастлива. Она больше не скрывает роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.
Певица регулярно публикует фото в сети, иногда нарываясь на критику. Подписчики заподозрили, что 41-летняя звезда переборщила с ботоксом.
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