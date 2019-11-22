Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, который согласился стать участником шоу «Танці з зірками», завершил масштабный гастрольный тур «Роксолана» сольным концертом в Киеве. На шоу, детали которого держались в секрете, съехались 10 тысяч «волчиц» с разных уголков страны. Дворец спорта был забит под завязку. Самые преданные поклонницы толпились в фан-зоне у самой сцены, где заранее занимали места и буквально дрались за место возле кумира.

Любимчик женщин заставил себя подождать. Он делал последний прогон с режиссером Катей Царик, а затем певца перехватили журналисты. Перед выходом на сцену он ответил на вопросы представителей СМИ. Олег признался, что этот год был для него сложным, насыщенным, поучительным, но очень интересным. Певец не скрывает, что устал, этот концерт — последний сольник в уходящем году. Далее — съемки в новогодних проектах, корпоративы и работа над новыми песнями. Отдыхать в ближайшее время Винник не планирует.

«Какой отдых?! Я за последний месяц не помню, когда у меня был выходной. Уже четыре дня сплю по три часа в сутки. После концерта мечтаю нормально поспать и поесть. Так хочется домашней жареной картошечки с простоквашей», — сказал Винник «ФАКТАМ» перед концертом.

«Каждый день благодарю Бога, что держусь на ногах, что чувствую в себе силы. О том, где черпать вдохновение, даже не думаю. Оно в моих зрителях», — сказал Олег.

Кстати, в Киев он приехал из Беларуси всего за день до концерта. Говорит, что для него новое шоу — эксперимент. Это первое сотрудничество артиста с женщиной-режиссером Катей Царик и использование сцены-трасформера, которая механически меняла свою конструкцию восемь раз. В общем, она весит 150 тонн!

«Могу заверить, что такая сцена впервые использовалась в Украине. Ее монтировали более трех суток, даже не знаю сколько сотен людей было задействовано в подготовке. Очень благодарен этим людям и режиссеру за задумку», — рассказал Винник перед концертом, к которому готовился полгода.

«Мне давно говорили, что именно женщина сможет прочувствовать мои мысли и сделает под них сцену. Первый раз, когда я увидел картинку сцены, то был шокирован: «А я там вообще нужен?», — шутил певец.

Традиционно Винник исполнил свои хиты «Счастье», «Нино», «Волчица», «Невеста», а также новые песни «Вышиванка», «Роксолана». Олег говорит, что эта песня для него особенная. Ведь он сам долгое время жил за границей и по себе знает, как это зарабатывать на кусок хлеба в чужой стране.

«Очень много лет прожил заграницей и знаю, что это за боль. В поисках лучшей судьбы мы находим какие-то деньги, ещё что-то, но при этом убиваем себя. Временем мы забываем о тех вещах, которые я называю „корнем“. Эта песня — это мой крик украинцам, потому что я знаю, что мы по всему миру. Буду откровенным, призываю украинцев возвращаться домой», — сказал исполнитель.

Напомним, Винник уехал в Геманию, где сначала брал уроки вокала и работал гувернером, обучая детей. Потом после походов по многочисленным кастингам, он получал ведущие роли в популярных мюзиклах. Певец стал звездой после роли Жана Вальжана в мюзикле «Отверженные». На пике популярности в Европе Винник решил вернуться в Украину и здесь с нуля начать карьеру.

Между первым и вторым отделением зрителей развлекала «прекрасна квітка», как ее называет Винник, бэк-вокалистка Таюне, с которой артисту давно приписывают роман и даже называют его тайной женой. Она приковывала к себе взгляды в шикарном черном платье с декольте и высоким вырезом, открывающим стройные ножки. Во время одной из пауз Олег подошел к певице, обнял ее за талию и закружил в танце. «Ну точно они пара», — шептались в толпе поклонницы.

Во втором отделении Винник эффектно появился в зале, спустившись с потолка на сцену на подвесной платформе.

Дуэт с Потапом просто взорвал зал, вместе коллеги исполнили зажигательную песню «Найкращий день», заставив танцевать весь десятитысячный зал. Эта песня стала саундтреком к комедии «Скажене весілля», в которой Потап и Винник сыграли эпизодические роли.

«Двигай телом», — кричал Потап, запуская в толпу волну эйфории.

«Я очень рад, что Потап уговорил меня исполнить эту песню», — сказал Винник.

Под конец шоу певец представил новую танцевальную композицию, стилизованную под 80-е, «Безумная любовь». В финале песни на сцене появилась танцовщица в красном платье с огромным стеклянным сердцем и в конце песни разбила его прямо на сцене.

«Сегодня любовь стала безумной: холодной, жестокой, циничной, быстротечной. Оглядываясь вокруг, что мы имеем? — страсть, агрессия, поиск собственной выгоды… Любовь может становиться жестокой. Это реалии нашего мира, о которых я не могу молчать, и о которых решил в аллегорической форме сказать в своей новой песне. Ее я написал еще в 2008 году, и вот только сейчас выдал ее и хочу подчеркнуть, что любовь — это такая хрупкая вещь, которую нужно беречь и ценить», — сказал Винник, представляя новинку.

В финале поклонницы устроили громкие овации и трижды вызывали певца на бис.

Вечер не обошелся без приключений. Телекамеры зафиксировали драку фанаток в фан-зоне за место поближе к сцене. Пока Винник пел «Невесту» две женщины сцепились в схватке, желая поближе подобраться к кумиру. Разнять дам пытались мужчины.

Также один из поклонников, видимо сильно «впечатлившись» творчеством Винника или чем-то покрепче, вел себя неадекватно: он то плакала, то смеялся, то повисал на ограждении, то пытался пробраться на сцену. Пришлось вмешаться охране и вывести его из зала.

Новый тур Винник обещает уже в феврале 2020 года.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Олег Винник, рассказывал о том, как добивался популярности в Украине, о своей семье и близких людях.

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