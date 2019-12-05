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Полмиллиона долларов за помощника народного депутата: в Киеве предотвращено громкое похищение (фото, видео)
В Киеве полиция задержала злоумышленников, которые планировали похитить помощницу народного депутата Украины и потребовать за нее выкуп. Ранее под Киевом неизвестные затолкали в автомобиль Volkswagen Transporter 30-летнего жителя столицы и увезли в неизвестном направлении.
Как сообщают в Национальной полиции, за освобождение похищенной помощницы нардепа похитители планировали запросить 500 тысяч долларов. Информация о готовящемся преступлении стала известна правоохранителям в ноябре 2019 года. А в среду, 4 декабря, сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов «Корда» под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве злоумышленников, которые планировали похищение женщины.
При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные — двое ранее судимых жителей разных областей Украины (31 год и 47 лет).
Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы будущей жертвы, ее график, а также подготовились к ее дальнейшему удержанию после похищения.
«Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении — санкции статей предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Коцюбинское под Киевом женщина, пообещавшая помощь небогатой семье, похитила у матери новорожденного ребенка. К счастью, ее и малыша нашли в тот же день.
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