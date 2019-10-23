Под Киевом лже-волонтер украла у мамы 3-месячного ребенка (фото)

Происшествия

Неизвестная женщина под Киевом похитила 3-месячного мальчика, обманом забрав его у матери. Происшествие случилось 23 октября в поселке Коцюбинское. По информации «ФАКТОВ» мама малыша Елена накануне познакомилась в интернете, в группе, специально созданной для матерей, с женщиной, которая назвалась волонтером и обещала помочь с одеждой для ребенка, так как малыш растет в малоимущей семье, его воспитывает мать-одиночка. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве объявилась аферистка, которая охотится на детей.

Уже на следующий день новая знакомая приехала на автомобиле по указанному Еленой адресу. Обе женщины вышли на улицу. Причем ребенок все время был на руках у матери. Когда женщины подошли к почтовому отделению, Елена доверчиво отдала «волонтеру» подержать своего ребенка и зашла внутрь здания. Однако, когда она вышла оттуда пару минут спустя, то обнаружила, что незнакомка скрылась с ее ребенком в неизвестном направлении. Свидетели сказали, что видели, как женщина с малышом в руках села в автомобиль серебристого или серого цвета. Кое кто из свидетелей, заподозрив неладное, успел сфотографировать номер авто.

— Сейчас в соцсетях пишут об этом похищении, рассказывают о том, на каком автомобиле уехала похитительница с малышом, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович. — Многие свидетели путаются в показаниях. Называют разные марки машины, неправильные номера. Мы объявили план «Перехват» и даже задержали один автомобиль, похожий на тот, который описали очевидцы. Но, как оказалось, похитительница уехала совсем на другой машине. У нас есть ориентировка на как минимум два автомобиля, которые мы разыскиваем.

К сожалению, пообщаться с мамой похищенного малыша не удалось. По номеру Елены ответил мужчина. Он представился полицейским и сказал, что никаких комментариев они не дают.

Полиция между тем сообщает приметы похитительницы. Ей примерно 25 лет. Волосы черные. На лице веснушки. На ней были синяя жилетка и джинсы.

Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку. Адрес места похищения ребенка: улица Доковская 5б, пгт Коцюбинское.

Полиция не рассказывает подробно об этом деле. Но пользователи социальных сетей утверждают, что малыша увезли на такси. Таксист установлен, а вот лже-волонтера и ребенка пока не нашли.

В частности киевлянка Оксана Яновская пишет в комментариях: «Только что звонила маме ребенка. Она в полиции. Нашли таксиста и машину. Женщину укравшую малыша не нашли. Пожалуйста всматривайтесь в проходящих дам с детьми, она не могла переодеть ребенка быстро».

Ранее «ФАКТЫ» рассказали, как аферист выманил у доверчивых граждан полмиллиона на якобы лечение ребенка.

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