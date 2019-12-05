Джошуа в наушниках, Руис в шапке: видео открытой тренировки перед боем-реваншем

Спорт

Накануне боя-реванша за чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа боксеры провели открытую тренировку.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ-РЕВАНША РУИС — ДЖОШУА

Спортсмены предстали перед журналистами и болельщиками в ночное время. Джошуа вышел в ринг в шортах и футболке, а также с наушниками в ушах. Что касается Руиса, то теплолюбивый южноамериканец немного утеплился, одев к футболке и штанам еще и шапку.

Открытая тренировка Энтони Джошуа

Открытая тренировка Энди Руиса

Отметим, что оба боксера выглядели заметно похудевшими по сравнению со своей последней встречей на ринге в начале июня.

«Он сбросил вес и попытается перебоксировать меня. Но я не хочу отпускать эти красивые пояса. Я воплотил свою мечту. Так что нет вариантов, чтобы я ее отпустил. Наша цель в вопросе веса — 255 фунтов (115,6 кг). Я буду чуть легче, но буду чувствовать себя сильнее. Я просто не хотел терять слишком много веса перед моим поединком, я хотел быть сильным и иметь хорошее самочувствие», — сказал мексиканец на пресс-конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа получит почти 87 миллионов долларов за бой-реванш с Руисом.

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