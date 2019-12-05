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Украина

На новогоднее украшение Офиса президента потратят кругленькую сумму

16:10 5 декабря 2019 32
Новогодняя елка
Инф. «ФАКТОВ»

На украшение помещений Офиса президента Украины к новогодним праздникам планируют потратить порядка 40 тысяч гривен, сообщает УНН.

В управлении административными зданиями Государственного управления делами также сообщили, что для Офиса президента также планируется покупка четырех искусственных елок.

«В 2018 году для украшения помещений Администрации президента Украины управление потратило 29 800 гривен», — говорится в ответе на запрос журналистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство рекомендовало предприятиям, учреждения и организациям с «пятидневной» неделей сделать рабочими две субботы: 21 декабря и 28 декабря. Вместо них выходными следует сделать понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря.

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