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Рада отсрочила штрафы для «евробляхеров»: подробности законопроекта
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий отсрочку штрафов за нарушения ввоза так называемых «евроблях» — автомобилей на иностранной регистрации. Законопроект поддержали 311 народных депутатов. Предыдущая отсрочка вступила в силу 22 сентября 2019 года, утверждалось, что она — последняя.
Как сообщает «Апостроф», документ предусматривает, что владельцев «евроблях» не будут штрафовать в размере до 170 тысяч гривен за опоздание с растаможкой личной либо коммерческой машины на иностранной регистрации. Льготный период продлится до 31 декабря 2019 года.
Народные депутаты также проголосовали за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Ранее сообщалось, что в Украине разработают новую формулу для растаможки «евроблях», которая предусмотрит невероятно жестокие штрафы.
Фото: УСИ Одесса
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