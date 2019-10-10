Штрафы за «евробляхи»: что не устраивает их владельцев в новом законе

Украина

22 сентября вступила в силу вторая (и как обещают в правительстве, последняя) отсрочка штрафов для «евробляхеров» за нарушение таможенных правил ввоза машин в Украину. Но уже через несколько дней активисты общественной организации «Авто евро сила», представляющие интересы пользователей нерастаможенных машин, обнаружили, что подписанный президентом документ существенно отличается от первоначального законопроекта. Согласно ему, подлежат отсрочке далеко не все штрафные санкции. И как раз самые радикальные остались действующими. Возмущенные владельцы «евроблях» собрали под Верховной Радой масштабную акцию протеста. Чего в итоге им удалось достичь?

После введения отсрочки санкций «евробляхеров» продолжали штрафовать

Напомним, что предшествовало введению второй отсрочки штрафов за нарушение таможенных правил при ввозе транспорта в Украину. Соответствующий законопроект был подготовлен президентом под давлением владельцев «евроблях» и подан в Верховную Раду как неотложный еще в августе. Однако предыдущий парламент его проигнорировал. Но, как и обещал Владимир Зеленский, документ был принят новым составом парламента в первые же дни его работы, подписан главой государства 20 сентября и вступил в силу с 22 сентября. Правда, не в том виде, в каком был подан и зарегистрирован в Верховной Раде.

Планировалось, что законопроект отсрочит все санкции за нарушение таможенных правил, предусмотренные законом № 2512-VIII, но фактически переносятся на более поздний срок всего две из них. Это штрафы для водителей за управление нерастаможенным автомобилем (8500 или 17 тысяч гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта при повторном таком же нарушении в течение года), а также за передачу таких машин во владение, пользование или распоряжение другим лицам и использование их в бизнесе (34 тысячи гривен).

При этом все остальные, более суровые санкции — за нарушение таможенных режимов временного ввоза и транзита транспорта на территорию Украины — были сохранены (они вступили в силу 22 августа). Напомним, что эти санкции предусматривают достаточно широкую вилку штрафов. И чем больше просрочен срок ввоза авто, тем выше штраф: от 850 гривен за один день и до 170 тысяч гривен или даже конфискация машины — за более 30 суток просрочки (подробный материал о санкциях для владельцев «евроблях» вы можете прочитать в «ФАКТАХ» от 15 августа 2019 года).

И что самое интересное — даже когда новые отсрочки уже заработали, штрафовать владельцев «евроблях» продолжали.

Правительство ищет «адекватное решение» проблемы

Возмущенные коварством власти активисты «Авто евро силы» призвали своих единомышленников сплотиться и устроить 2 октября акцию протеста под Верховной Радой. Парализовавшая в очередной раз движение в центре Киева акция не осталась без внимания властей. К протестующим вышли народные депутаты, работающие в профильном комитете Верховной Рады по вопросами налоговой и таможенной политики, а также его глава Даниил Гетьманцев. А одного из руководителей «Авто евро силы» Олега Ярошевича принял премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Итоги переговоров обнадежили пользователей нерастаможенных автомобилей. Премьер-министр заверил владельцев «евроблях», что их некоторое время штрафовать не будут. «До момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение таможенным органам и полиции не применять к ним (владельцам „евроблях“. — Авт.) штрафные санкции, чтобы не было никаких лишних конфликтов», — заявил Алексей Гончарук.

И свое обещание он выполнил: 2 октября Кабинет министров принял постановление № 862 «О некоторых вопросах осуществления таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на территорию Украины». Этим документом возобновляется Временный порядок выполнения таможенных формальностей при растаможке «евроблях», ранее утвержденный несколькими постановлениями Кабмина. Постановление предусматривает продление до 31 декабря срока действия переходного периода, в течение которого украинцы могут оформить на себя нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации без применения к ним штрафных санкций за просрочку сроков ввоза. То есть появилась возможность растаможить машины по действующим на сегодняшний день ставкам. Хотя вряд ли сейчас все «евробляхеры» массово кинутся легализовывать свой транспорт. Это всего лишь формальность, позволяющая отсрочить штрафы.

Кроме того, недавним постановлением Кабмина также возобновлено действие документа об использовании при таможенном оформлении транспортных средств сертификата соответствия, в котором определен уровень экологических норм. Временный порядок будет действовать до 1 января 2020 года.

Однако все эти отсрочки штрафов должны применяться только при растаможивании «евроблях», а в том случае, если у гражданина Украины возникнет необходимость выехать на своем транспорте за рубеж (к примеру, для снятия его с иностранного учета), таможенники вправе будут его оштрафовать.

Отмена акциза имеет значение только при импорте старых автомобилей

Премьер-министр также пообещал владельцам «евроблях» взять их проблему под личный контроль и ускорить ее дальнейшее разрешение. По его словам, на сегодняшний день основной задачей является разработка и утверждение новой формулы растаможивания ввозимых автомобилей. Есть, в частности, предложение разделить все «евробляхи» на две категории, к которым будут применяться разные ставки растаможки. К первой категории будут отнесены более старые автомобили, выпущенные до 2009 года и уже находящиеся на территории Украины. К ним предлагают применить единую ставку растаможивания в 500 евро, что позволит в кратчайшие сроки легализовать все старые «евробляхи». Ко второй категории отнесут более новые автомобили, которые предлагают растаможивать по новой формуле начисления акциза.

Премьер-министр пообещал проект закона о «справедливой растаможке» уже в ноябре вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Активисты «Авто евро силы» настаивают, чтобы в новой формуле акциза не учитывался коэффициент возраста автомобиля. То есть именно та величина, которая существенно увеличивает акцизный налог для старых «евроблях». К примеру, на популярную в Украине Audi A6 2003 года выпуска с мотором 2,6 TDI акциз составляет 2925 евро, тогда как стоимость подобной машины за рубежом с пробегом под 300 тысяч километров — порядка 2 500 евро.

Напомним, что в свое время этот коэффициент был введен в обмен на требование владельцев машин на иностранной регистрации убрать ограничение по экологическим нормам Евро5 при ввозе подержанных транспортных средств из-за рубежа. Что как раз и позволило превратить нашу страну в свалку старых иномарок. Хотя эксплуатацию такого транспорта давно сделали невыгодной во всем мире. И достигли этого в том числе путем введения повышающих коэффициентов при уплате транспортного налога, оформлении страховки, ограничений на въезд в центр городов и тому подобное.

Утверждая, что они борются за «доступную растаможку» для всех украинцев, на самом деле владельцы «евроблях» отстаивают только свои интересы. Дело в том, что кроме акциза при таможенном оформлении автомобилей необходимо уплатить ввозную пошлину (10 процентов стоимости машины) и НДС (20 процентов от общей суммы стоимости авто, пошлины и акциза). А это гораздо более серьезные, чем акциз, платежи, существенно повышающие стоимость растаможки. Так, для таможенной очистки популярной в нашей стране относительно «свежей» иномарки — VW Jetta 2013 года выпуска с мотором 2,0 TDI, которую можно купить в Германии за 10 тысяч евро, нужно заплатить всего 900 евро акциза, одну тысячу евро ввозной пошлины и 2380 евро НДС. (Напомним, что у 16-летней Audi A6 2,6 TDI акциз был 2925 евро, а остальные обязательные для нее таможенные платежи существенно ниже: пошлина — 250 евро и НДС — 1135 евро.)

Как видим, самый существенный платеж для владельцев «евроблях» — акциз, и именно на его пересмотре настаивают владельцы подержанного нерастаможенного транспорта, планомерно оказывая давление на власть. Тогда как, чтобы сделать доступной растаможку для всех украинских автомобилистов, целесообразнее было бы пересмотреть остальные действующие налоги. Если их существенно снизить или отменить какие-либо из них (в частности, ввозную пошлину, которая в свое время вводилась для защиты отечественного автопроизводителя), это предоставит возможность украинцам пересесть на куда более свежие автомобили, чем большинство «евроблях». Такие, которые еще не исчерпали свой технический ресурс, не дымят и не вредят экологии, а также не требуют дополнительных капиталовложений в ремонт.

Это как раз и стало бы реформой, которую так ждет большинство автомобилистов. Снижение или отмена налогов при растаможивании автомобилей позволит обновить изрядно потрепанный отечественный автопарк, более 70 процентов которого составляют машины старше 2010 года выпуска, и не допустить превращения Украины в свалку автохлама из Европы. Такие законодательные изменения и могли бы стать приоритетным направлением работы новой команды в сфере развития автобизнеса в нашей стране и важным шагом на пути к европейским стандартам жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что за восемь месяцев 2019 года в государственный бюджет Украины поступило в семь раз больше платежей от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, чем было запланировано.



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