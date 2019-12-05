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На анонсы концертов блатной российской группы «Воровайки» в Украине отреагировали в МВД и Госпогранслужбе
На анонсы концертов блатной российской группы «Воровайки» в Украине отреагировали государственные органы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Служба безопасности и Государственная пограничная служба не пустят их на территорию нашей страны, если в репертуаре скандального коллектива есть антиукраинские песни.
«Существует уже устоявшаяся практика Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины: те представители российской эстрады, которые ездят на оккупированные территории Крыма и Донбасса, или кто приезжает туда с нарушением, без разрешения Украины, — их не допускают на территорию Украины», — цитирует слова Геращенко «Укринформ».
Сам он ранее не слышал о существовании такой группы и уверен, если ее участники нарушали законы Украины, то они не смогут въехать в страну.
«Если она была на территории Украины, которая сейчас оккупирована, с нарушением законодательства Украины, то я уверен, что и СБУ, и пограничники не пропустят их на нашу территорию. Если эта группа или ее авторы делали заявления, что Крым — это Россия, или в их песнях это пелось, то очень хорошо, что вы обратили внимание на этот вопрос. Я уверен, что руководство ГПСУ и СБУ обратит на это внимание», — сказал Антон Геращенко.
Также на скандал отреагировали и в Государственной пограничной службе. Ее глава Сергей Дейнеко заявил, что участниц «Вороваек» могут не пустить в Украину.
«Если будет проведена определенная работа, которую могут инициировать патриотически настроенные граждане, или мы, или СБУ вынесет соответствующее решение, они не будут допущены на территорию Украины», — сказал Дейнеко.
Напомним, «Воровайки» анонсировали концерты в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве в феврале 2020 года. Операторы начали продажу билетов. После общественного резонанса и скандала в сети, концертные площадки отказались проводить концерты. Продажа билетов остановлена.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.