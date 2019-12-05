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Рада неожиданно отказалась увольнять Яременко
Украинский парламент не назначил нового главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, ранее попавшего в громкий скандал с интимной перепиской.
По информации РБК-Украина, депутаты не приняли проект постановления № 2534 «О внесении изменений в постановление Верховной рады «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной рады девятого созыва». Этот проект получил всего 186 голосов, тогда как для принятия необходимо не меньше 226.
Причины в том, что один проект постановления включал и увольнение Яременко, и назначение вместо него Ясько. Многие нардепы поддерживали увольнение, но требовали отдельного голосования за новую кандидатуру на пост главы комитета.
Как сообщалось ранее, «слуги народа» решили, что вместо Богдана Яременко комитет ВР возглавит Елизавета Ясько.
Фото informator.ua
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