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Украина

В ПЦУ решили судьбу патриарха Филарета

19:19 5 декабря 2019 23
филарет
Инф. «ФАКТОВ»

После завершения ликвидации УПЦ Киевского патриархата за почетным патриархом Филаретом останутся ряд льгот и привилегий. Такое решение было принято священным синодом Православной церкви Украины 5 декабря.

Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви, Филарету оставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также почетный патриарх сможет проживать в центре Киева и использовать здания по ул. Пушкинской, 36.

Ради Филарета будет создана миссия в составе Православной церкви Украины. Часть отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований будет передаваться на содержание почетного патриарха и его миссии.

Напомним, ранее Филарет, протестуя против ликвидации Киевского патриархата, подал в суд на Министерство культуры. Долгие судебные баталии завершились тем, что шестой апелляционный суд разрешил продолжать процедуру ликвидации патриархата.

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