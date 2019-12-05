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В ПЦУ решили судьбу патриарха Филарета
После завершения ликвидации УПЦ Киевского патриархата за почетным патриархом Филаретом останутся ряд льгот и привилегий. Такое решение было принято священным синодом Православной церкви Украины 5 декабря.
Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви, Филарету оставили пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева. Также почетный патриарх сможет проживать в центре Киева и использовать здания по ул. Пушкинской, 36.
Ради Филарета будет создана миссия в составе Православной церкви Украины. Часть отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований будет передаваться на содержание почетного патриарха и его миссии.
Напомним, ранее Филарет, протестуя против ликвидации Киевского патриархата, подал в суд на Министерство культуры. Долгие судебные баталии завершились тем, что шестой апелляционный суд разрешил продолжать процедуру ликвидации патриархата.
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