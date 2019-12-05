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Общество и люди

В Киеве частично перекроют Северный мост

22:24 5 декабря 2019 5
Северный мост в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Чтобы продолжить текущий ремонт покрытия столичного Северного моста, «Киевавтодор» частично ограничит на нем движение в пятницу, 6 декабря (с 9:00 до 17:00). Напомним, что в Киеве до 8 декабря ограничили движение на Южном мосту.

На Северном мосту коммунальщики будут работать в направлении Троещины, выполняя ремонт поэтапно и минимизируя ограничение для транспорта. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы должны закончить до вечерних часов пик.


А «Киевпасстранс» предупреждает пассажиров о запланированных с 8 декабря изменениях в расписании городской электрички. Обновленный график разместят в разделе «Розклад руху» — Міська електричка".

В ночь на 6 декабря троллейбусы №№ 92Н, 93Н, 94Н изменят свои маршруты, что обусловлено реконструкцией путепровода на пересечении проспекта Победы — улиц Гетьмана и Довженко, а тажке ремонтом сети на бульваре Шевченко.

С 00:01 до 05:00 движение электротранспорта организовано:

  • № 92Н: по проспекту Свободы до улицы Маршала Гречко по своей схеме, далее по улицам Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому и снова по привычной линии;
  • №№ 93Н, 94Н: от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы по своим маршрутам, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекта Воздухофлотскому, улице Огиенко и до ж/д вокзала «Южный».

«ФАКТЫ» ранее сообщали, какие предновогодние перекрытия запланированы в столице.

Где в Киеве на этой неделе проходят продуктовые ярмарки, читайте здесь.

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