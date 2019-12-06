"Але, Кремль на проводе": после Скабеевой Зеленскому "позвонил" известный пранкер

Украина

После неудавшегося телефонного разговора кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой с президентом Украины Владимиром Зеленским некоторые падкие до сенсаций люди решили, похоже, тоже попытать удачи в лотереи «погори с главой государства».

Одним из таких падких до «разводов» людей оказался Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус.

В своем Facebook он написал о том, что якобы, в отличие от Скабеевой, дозвонился до Зеленского.

В подтверждение своих слов Столяров опубликовал 30-секундный отрывок «разговора», пообещав сообщить подробности позже.

«Ну раз уж „60 минут“ дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — прокомментировал Лексус аудиозапись.

В начале беседы Лексус говорит, что на проводе Кремль.

Голос, похожий на голос украинского президента, спросил о причинах звонка. Пранкер Лексус сказал, что просит «снять с нас санкции СБУ».

«Ну у нас, смотри… Я когда… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим „Слава Украине!“?» — прозвучало в ответ. На этой фразе запись обрывается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом пранкере, который называет себя «Джокером». Он выложил в сеть сканы переписки в мессенджере, которую он вел якобы с народным депутатом Украины Романом Иванисовым. В переписке «Джокер», представившись высокопоставленным сотрудником Офиса президента, говорит собеседнику, что фракция не заинтересована в его уходе, но нужно все «объяснить людям» и «Вове». А тот отвечает, что информационная кампания — заказ «за большие деньги», и что он «подключил мега экспертов».

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