Украина

"Мне Вову нужно успокоить": пранкер Джокер опубликовал переписку якобы с нардепом Иванисовым

Скандал со «слугой народа» Романом Иванисовым, которого исключили из рядов президентской фракции, получил продолжение.

Так, человек, представляющийся «пранкером Джокером», выложил в сеть сканы переписки в мессенджере, которую он вел якобы с народным депутатом Украины.

В переписке «Джокер», представившись высокопоставленным сотрудником Офиса президента, говорит собеседнику, что фракция не заинтересована в его уходе, но нужно все «объяснить людям» и «Вове». А тот отвечает, что информационная кампания — заказ «за большие деньги», и что он «подключил мега экспертов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Иванисов заявлял, что покинет фракцию «Слуги народа» в парламенте, чтобы ставить под удар репутацию всего коллектива".

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