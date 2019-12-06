23.73 / 23.96 26.22 / 26.57
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нужно соглашение: Зеркаль рассказала, как добиться прекращения боевых действий на Донбассе

2:19 6 декабря 2019 31
Елена Зеркаль
Инф. «ФАКТОВ»

Испытывавшая ранее давление со стороны команды Зеленского экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль теперь может свободно высказывать свое мнение по всем вопросам внешней политики Украины.

Так, в эфире программы «Право на власть» она высказала свою точку зрения на вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, Зеркаль уверена, что для реального выхода из сложившегося тупика на «нормандской встрече» надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами — между Украиной и Россией, поэтому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями про обязательства сторон. Надо ставить вопрос о начале переговоров по мирному соглашению», — сказала Зеркаль.

В этом контексте она отметила, что существует и отрицательный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

«Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет принуждать, но мы будем исходить из того, что чтобы решить ситуацию, нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за которое Россия будет нести международно-правовую ответственность», — подчеркнула Зеркаль.

В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что «на сделку можно выйти за год, на реинтеграцию — за 5−10 лет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Зеркаль уверена, что президент Зеленский хочет мира с Россией, однако Владимир Путин имеет отличные от него представления о мире, и не хочет даже говорить о возможности возвращения Крыма Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

гривни

Пенсии и социальные выплаты будут начислять по-новому: что важно знать

Мать и коляска&nbsp;— стоп-кадр с видео

Задушив ребенка, кот сбежал: стали известны подробности жуткого ЧП под Винницей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер