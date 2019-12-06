Нужно соглашение: Зеркаль рассказала, как добиться прекращения боевых действий на Донбассе

Украина

Испытывавшая ранее давление со стороны команды Зеленского экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль теперь может свободно высказывать свое мнение по всем вопросам внешней политики Украины.

Так, в эфире программы «Право на власть» она высказала свою точку зрения на вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, Зеркаль уверена, что для реального выхода из сложившегося тупика на «нормандской встрече» надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

«Я посоветовала бы сейчас обратиться к международному праву и к последним выводам Международного уголовного суда, который определяет, что в Украине международный конфликт между двумя сторонами — между Украиной и Россией, поэтому мирное соглашение должно быть между Украиной и Россию с гарантиями и четкими положениями про обязательства сторон. Надо ставить вопрос о начале переговоров по мирному соглашению», — сказала Зеркаль.

В этом контексте она отметила, что существует и отрицательный опыт подписания мирных соглашений, в частности Дейтонские соглашения между участниками гражданской войны в Боснии и Герцеговине.

«Но их к этому вынудили. Украина должна создать условия, при которых нас никто не будет принуждать, но мы будем исходить из того, что чтобы решить ситуацию, нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за которое Россия будет нести международно-правовую ответственность», — подчеркнула Зеркаль.

В ответ на вопрос, сколько это может занять времени, Зеркаль спрогнозировала, что «на сделку можно выйти за год, на реинтеграцию — за 5−10 лет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Зеркаль уверена, что президент Зеленский хочет мира с Россией, однако Владимир Путин имеет отличные от него представления о мире, и не хочет даже говорить о возможности возвращения Крыма Украине.

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