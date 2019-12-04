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Зеркаль рассказала о давлении со стороны помощника Зеленского
Уволенной с должности заместителя министра иностранных дел Елене Зеркаль ранее помощник президента Зеленского Андрей Ермак настоятельно рекомендовал «прекратить медиа-активность». Об этом бывшая замглавы МИДа рассказала в эфире Радио НВ.
По словам Зеркаль, совет- приказ она услышала в сентябре. Он касался широкого спектра вопросов. В частности, ее последних интервью по внешней политике, ее комментариев и оценок, как происходит освобождение наших пленных. А также вопросов замораживания военной помощи США для Украины.
«Мы говорили (с Ермаком — ред.) по поводу последних моих интервью, и он настойчиво рекомендовал прекратить мою медиа-активности. Это относилось к общему подходу, и я потом больше двух месяцев не комментировала, поскольку мы еще обсуждали, что необходимо как-то комментировать в духе и русле того, как они видят развитие событий», — сказала Зеркаль.
Она отметила, что избегала каких-либо комментариев с сентября и до решения Международного Суда ООН по делу «Украина против России» в Гааге 8 ноября. По словам дипломата, для нее было важно завершить все дела, «не создавать всякого напряжения, чтобы не рисковать результатами».
Напомним, 19 ноября Елена Зеркаль сообщила о том, что уйдет с должности заместителя министра иностранных дел после процессуального слушания в Гааге по арбитражу относительно украинских военных кораблей и моряков, задержанных Россией осенью 2018 года. 28 ноября она написала заявление.
Перед визитом президента Зеленского в Париж и его встречей с президентом Путиным, Елена Зеркаль сказала, что со стороны руководства Украины было бы наивным полагать, что хозяин Кремля намерен наладить добрососедские отношения с нашей страной.
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