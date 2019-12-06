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Мир

Трамп обрушился с жесткой критикой в адрес союзников по НАТО: что произошло

4:55 6 декабря 2019 37
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Предложивший на днях выделить Украине 250 млн долларов на оборону Дональд Трамп решил, очевидно, «взыскать» данную сумму с союзников: в четверг глава Белого дома выступил с заявлением о том, что США могут предпринять «меры в области торговли» в отношении стран НАТО, не вносящих достаточный вклад в оборонный бюджет альянса.

Об этом он заявил во время обеда с постоянными представителями государств, входящих в Совет Безопасности ООН, состоявшегося в Белом доме, передает Голос Америки.

Сообщается, что прибывший накануне из Лондона Трамп поделился с дипломатами своими впечатлениями от форума НАТО и высказал мысли в отношении будущего альянса. Во время саммита Дональд Трамп несколько раз призывал союзников увеличить свой вклад в оборонный бюджет блока. По словам президента, многие страны НАТО постепенно приближаются к уровню оборонных трат на уровне 2 процентов от ВВП.

«Многие страны близки и становятся ближе [к 2 процентам]. И некоторые не так уж и близки, и мы можем принять меры, имеющие отношение к торговле. Это нечестно: они получают защиту от США и не увеличивают расходы», — сказал Трамп, назвав такие страны «неплательщиками». «Вы получаете защиту… в виде величайшей военной силы в мире, и не платите. Вы — неплательщики» — заявил президент, имея в виду страны НАТО, не желающие увеличивать свои оборонные расходы.

При этом он добавил, что «не всем это может понравиться».

Оценивая результаты саммита в целом, Трамп назвал его «абсолютно успешным». По мнению президента, НАТО находится в «очень хорошей форме», а отношения США с другими странами «действительно превосходные».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить 4% ВВП на оборону, тогда как сейчас установлена сумма 2%.

«ФАКТЫ» писали, что Трамп обиделся на Трюдо за издевательства за его спиной на приеме у британской королевы в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО.

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