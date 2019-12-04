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Трамп обиделся на Трюдо за издевательства за его спиной, назвав его двуличным (видео)

Президент CША Дональд Трамп обиделся на премьер-министра Канады Джастина Трюдо после того, как в сети распространилось видео, записанное 3 декабря на приеме у британской королевы в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО. В нем Трюдо беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рядом с ними стоит также дочь Елизаветы II принцесса Анна. Они говорят о Трампе, хотя его имя не упоминается напрямую. Речь, очевидно, идет об импровизированной пресс-конференции, которую дал американский лидер.

Джонсон спрашивает Макрона: «Ты поэтому опоздал?», Трюдо отвечает за него: «Опоздал, потому что он дает 40-минутную пресс-конференцию». И добавляет: «Видели бы вы, как у его команды челюсти отвисли», делая соответствующий жест рукой. Собеседники при этом не сознавали, что их разговор будет услышан и записан.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Как сообщает CNN, когда журналисты на проходящем сейчас в Лондоне саммите альянса спросили у президента США, что он думает по поводу этих шуток Трюдо, Трамп ответил: «Он двуличный… Честно говоря, он хороший парень». И добавил: «Правда в том, что я ему поставил на вид, что он не платит 2% ВВП, и, как я догадываюсь, он этим не слишком доволен… Он должен платить — у Канады есть деньги». Американский лидер имел в виду взнос Канады в общий бюджет НАТО.

Сообщается, то президент США уехал с мероприятия раньше, чем собирался. Однако причина его досрочного отъезда не сообщается. Он также отменил финальную пресс-конференцию, заявив, что ответил уже на достаточное количество вопросов. По окончании всех сегодняшних мероприятий он отбудет в Вашингтон.

Ранее Трамп обиделся также на Макрона. Он счел оскорбительными для стран-участниц альянса слова президента Франции о том, что НАТО переживает «смерть мозга». Когда президент Франции допускает такие высказывания, это «очень опасно», сказал Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что обсудят на саммите НАТО, а о чем будут спорить.

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