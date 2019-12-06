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Ситуация поражает: дочь Пескова неожиданно ополчилась на власть в России
Елизавета Пескова, дочь главного пиарщика российского президента, снова отличилась политическим заявлением. Дочь Дмитрия Пескова возмущается, что молодому студенту, участнику протестов в Москве, собираются дать реальный срок и на четыре года отправить в колонию.
21-летний студент Егор Жуков, за судьбу которого переживает Пескова, был задержан летом после акций за честные выборы в Москве. Приговор будет оглашен 6 декабря. Жуков обвиняется в экстремизме, прокуроры требуют для студента четыре года лишения свободы.
«Мой ровесник. Ситуация поражает меня, как студентку, как его ровесницу, но прежде всего как человека, до глубины души. Я все еще искренне надеюсь на то, что справедливость и здравый смысл восторжествуют… Такими студентами страна должна гордиться, а не отправлять за решетку», — написала Пескова в Instagram.
Напомним, кроме Егора Жукова 6 декабря готовятся вынести приговоры еще шестерым фигурантам так называемого «московского дела». Все обвиняемые были задержаны после протестов у мэрии Москвы, где на акции 27 июля требовали честного голосования в городе и допуска на выборы независимых кандидатов.
Ранее Елизавета Пескова была замечена на политической акции в Москве в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Журналисту-расследователю приписали сбыт наркотиков и под этим предлогом арестовали.
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