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Украинские звезды поздравили ВСУ в ярком клипе (видео)
День Вооруженных сил Украины — праздник, который ежегодно отмечается 6 декабря с 1993 года.
В честь этого праздника известные украинцы — артисты, музыканты, спортсмены и волонтеры записали видео с ярким поздравлением украинских военнослужащих.
Также смотрите на сайте «ФАКТОВ» красивые поздравления украинским воинам в материалах «День Вооруженных сил Украины 2019: красивые открытки, поздравления, смс» и «День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки».
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...