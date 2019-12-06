Украинские звезды поздравили ВСУ в ярком клипе (видео)

Украина

День Вооруженных сил Украины — праздник, который ежегодно отмечается 6 декабря с 1993 года.

В честь этого праздника известные украинцы — артисты, музыканты, спортсмены и волонтеры записали видео с ярким поздравлением украинских военнослужащих.

Также смотрите на сайте «ФАКТОВ» красивые поздравления украинским воинам в материалах «День Вооруженных сил Украины 2019: красивые открытки, поздравления, смс» и «День Вооруженных сил Украины 2019: поздравления и открытки».





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