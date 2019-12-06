Появилось видео убийства зарезавшего свою мать сына звезды сериала «Тарзан»

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В сети появилось видео убийства полицейскими 30-летнего Камерона Эли — сына звезды популярного в 1960-е годы телесериала «Тарзан» Рона Эли. Мужчина был застрелен в октябре, после того, как зарезал свою мать — 62-летнюю Валери Ландин-Эли, бывшую победительницу конкурса красоты «Мисс Флорида 1981» и участницу конкурса «Мисс США». Убийство женщины произошло в доме, где она проживала вместе с 81-летним Роном в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Камерон нанес матери множество колотых ран, от которых она скончалась.

Рон и Валери

Рон и Валери в молодости

Молодого человека застрелили прибывшие на место происшествия полицейские, поскольку сочли его «представлявшим угрозу».

На видео слышно, как один из офицеров, который находится возле дома Эли, кричит Камерону: «Держите руки поднятыми, хорошо?». Затем, как сообщает издание Radar Online, на 19 секунд наступает затишье. Потом слышны выстрелы и полицейский кричит: «Черт, он все еще движется». «Не пытайтесь ни до чего дотянуться! Вы меня слышите? Не пытайтесь ни до чего дотянуться! Двигайтесь очень медленно… Вы меня слышите?», — обращается офицер в Камерону. Потом слышен голос: «Сэр, очень медленно. Мне нужно, чтобы вы вытащили свою правую руку из-под себя. Вытяните правую руку из-под вашего тела. Сэр, вы меня слышите? Мне нужно, чтобы вы вытащили вашу правую руку очень медленно. Если вы можете меня слышать, мне нужно, чтобы вы вытащили руку». Спустя несколько секунд полицейский снова повторяет свою просьбу показать руку.

В Камерона Эли выпустили в общей сложности 24 пули. Позже полицейские сообщили, что он был безоружен, но сказал им, что у него пистолет и сделал движение, будто его достает.

Камерон был выпускником Гарвардского университета по специальности «искусство в психологии», где успешно играл в футбольной команде. Последние два года он работал охранником. Причина, по которой он убил мать, до сих пор не выяснена. Камерон сам вызвал полицию, но сообщил оператору, что на Валери напал Рон.

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