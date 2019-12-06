Собака разбудила кота, надавав хвостом по морде — кот остался недоволен (видео)

Мир

На интернет-платформе Reddit разметили забавное видео. Хозяин озаглавил его: «Я беспокоился, как поладят между собой мой лабрадор и котенок, которого я взял на воспитание…». На видео рыжий кот пытается мирно поспать, однако этого ему не дает сделать сидящая рядом собака. Она машет хвостом, который довольно чувствительно бьет кота по морде. Кот недовольно пытается уклониться от ударов. Но потом все же не выдерживает, и вцепляется в надоедливый предмет зубами и когтями — что, впрочем, не производит особого впечатления на обладателя хвоста.

Пользователи сети пришли к выводу, что кот вел себя на удивление спокойно в этой ситуации. «Что это — толерантность или апатия?», — спрашивает один из них. «Лень», — отвечают ему. А кто-то добавляет, что коты, которых берут из приюта, не чужды толерантности, так как знают на собственном опыте, что жизнь может быть намного хуже.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сеть рассмешила реакция взрослого кота на котенка, которого принесли домой хозяева.

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