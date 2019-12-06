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Украина

Разумков сообщил, когда снимут неприкосновенность с Порошенко

10:51 6 декабря 2019 691
Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не берется прогнозировать, будет ли до Нового года поднят вопрос о голосовании в парламенте по снятию неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, проект запроса на которое в ГПУ передало Госбюро расследований.

«Я не готов ответить», — заявил в интервью «НВ» Разумков и добавил, что такой вопрос не относится к компетенции спикера. «Я же не генпрокурор, я — председатель Верховной Рады. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержания, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. На сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — отметил он.

По словам Дмитрия Разумкова, Петр Порошенко лишится депутатского иммунитета вместе со всеми парламентариями — в начале 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Разумков считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады девятого созыва могли быть шуткой.

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