Разумков сообщил, когда снимут неприкосновенность с Порошенко

Украина

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не берется прогнозировать, будет ли до Нового года поднят вопрос о голосовании в парламенте по снятию неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, проект запроса на которое в ГПУ передало Госбюро расследований.

«Я не готов ответить», — заявил в интервью «НВ» Разумков и добавил, что такой вопрос не относится к компетенции спикера. «Я же не генпрокурор, я — председатель Верховной Рады. Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержания, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. На сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — отметил он.

По словам Дмитрия Разумкова, Петр Порошенко лишится депутатского иммунитета вместе со всеми парламентариями — в начале 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Разумков считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады девятого созыва могли быть шуткой.



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